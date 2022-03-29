В России появится аналог Google Play — NashStore

Отечественный аналог Google Play будет запущен в России к лету, разработка получила название NashStore, поделился с ТАСС директор по проектам АНО "Цифровые платформы" Владимир Зыков.

Ожидается, что NashStore будет запущен уже 9 мая.

"К сожалению, россияне уже не могут нормально использовать Google Play для покупки и оплаты приложений, а разработчики лишились источника заработка. Поэтому мы создали российский магазин приложений NashStore", - представил разработку Зыков.

Пользователи нового магазина приложений получат возможность скачивать, устанавливать, обновлять и даже оплачивать подписки. Доступ будет открыт только для граждан РФ и стан ЕАЭС. Зыков утверждает, что к сотрудничеству подключились уже 700 компаний.

Оплатить приложения можно будет в том числе картой "Мир".

Напомним, ранее сокурсник создателя "ВКонтакте" Павла Дурова объявил о создании аналога заблокированного в РФ Instagram* соцсети "Россграм". Кроме того, "Газпром" придумал альтернативную платёжную систему взамен переставшей работать в России Google Pay - Gазпромpay.

*Instagram** запрещён в России решением Тверского суда Москвы

** Компания Meta Platforms Inc., владеющая социальными сетями Facebook** и Instagram**, по решению суда от 21.03.2022 признана экстремистской организацией, ее деятельность на территории России запрещена.