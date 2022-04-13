Еще двоих петербуржцев оштрафовали из-за пацифистских плакатов

Куйбышевский районный суд Петербурга, рассмотрев два административных дела по статье 20.3.3 КоАП, постановил оштрафовать двух петербуржцев, которые в течение последнего месяца демонстрировали в центре города плакаты пацифистского содержания.

Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, за плакат с оценочным суждением о российской военной спецоперации на Украине Александра Багина оштрафовали на 35 тысяч рублей. Свое мнение, которому, по оценке суда, могли внять не менее 50 человек, он высказывал 3 апреля у дома 46 по Невскому проспекту.

В свою очередь, Алексея Кононова за похожее действие оштрафовали на 40 тысяч рублей. На его плакате, который он тоже развернул на Невском проспекте 27 марта в присутствии полсотни человек, звучали пожелания свободы и мира двум странам.

Своей вины оба активиста не признали. Накануне в городе назначили штрафы двум другим демонстрантам.