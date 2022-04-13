Из-за сноса манежа на Васильевском градозащитники призвали к бойкоту девелопера Legenda

Петербургские градозащитники 13 апреля провели одиночные пикеты у офиса девелопера Legenda на Московском проспекте, протестуя против сноса исторического здания манежа лейб-гвардии Финляндского полка на Васильевском острове, в котором в советскую эпоху располагался хлебозавод.

Активисты, полагая, что компания убивает историческое наследие города, отразили свою позицию на плакатах и призвали не покупать квартиры у этого застройщика. Они напомнили о другой стройке последнего времени, инициированной девелопером и вызвавшей протесты: возведение высотного здания на берегу Серебряного пруда.

Напомним, что в апреле Горсуд отменил решение о признании незаконным разрешения на строительство на 20-й линии Васильевского острова, где располагается бывший манеж. Градозащитникам помешало добиться своего то обстоятельство, что по документам здание середины XIX века проходит как построенное в сталинскую эпоху. Депутат ЗакСа Борис Вишневский пожаловался в прокуратуру и полицию на снос исторического здания, который он считает незаконным: на прошлой неделе работы велись без информационного щита.