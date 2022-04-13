Матвиенко удивило то, что в России не производят гвозди

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, рассуждая на пленарном заседании 13 апреля об импортозамещении, привела пример неправильного, с ее точки зрения, положения вещей в российской экономике. Даже в мелочах, дала понять чиновница, Россия все еще не может собраться с собственными силами и наладить самостоятельное производство.

"У нас гвозди импортные, не буду называть страну, догадайтесь с трех раз. Мы даже гвозди сами не производим в стране, которая производит столько металла. Ну дайте малому, среднему бизнесу задание, ну они наклепают этих гвоздей, завалят всю Россию", - произнесла третий человек в государстве.

По словам Матвиенко, таких "спящих" технологий в стране существует изрядное количество.

Отметим, что от российского металла 14 апреля намерена отказаться Великобритания: депутатам парламента предстоит проголосовать за новые санкции, предполагающие отказ от импорта железа и стали из РФ.