В СК поддержали создание Евразийского суда по правам человека

В Следственном комитете одобрили инициативу главы Ассоциации юристов России Сергея Степашина создать Евразийский суд по правам человека, сообщило 14 апреля РИА "Новости". По версии представителя ведомства, такое предложение "требует внимательного рассмотрения".

"Этот институт может стать эффективным инструментом защиты прав человека в условиях, когда ЕСПЧ полностью дискредитировал себя, практикуя двойные стандарты и игнорируя вопросы защиты прав жителей Донбасса", — заявили в ведомстве.

В середине марта ЕСПЧ приостановил рассмотрение жалоб против России, но вернулся к ним спустя неделю. В юрисдикции суда страна будет находиться до 16 сентября.