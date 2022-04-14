ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 13:52

В Петербурге расследуют первое дело о торговле "веселящим газом" в заведениях

фото ЗакС политика В Петербурге расследуют первое дело о торговле "веселящим газом" в заведениях

Петербургские полицейские задержали 37-летнего мужчину, ставшего фигурантом первого в истории города уголовного дела о торговле так называемым "веселящим газом" (закисью азота) в ночных клубах. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального главка полиции.

"Следователями ГСУ СК России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ ("Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности")", - рассказали силовики.

По версии следствия, задержанный является выходцем из Молдавии и участвовал в торговле газом, запрещенным к свободной продаже, в составе организованной группы.

Отметим, что запрет на продажу закиси азота действует в России с начала 2021 года. Прошлым летом в ходе рейдов по Думской улице, знаменитой своими ночными барами и клубами, активисты не раз выявляли факты свободной продажи запрещенного вещества, в том числе подросткам. 


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости14 апреля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама