В Петербурге расследуют первое дело о торговле "веселящим газом" в заведениях

Петербургские полицейские задержали 37-летнего мужчину, ставшего фигурантом первого в истории города уголовного дела о торговле так называемым "веселящим газом" (закисью азота) в ночных клубах. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального главка полиции.

"Следователями ГСУ СК России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ ("Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности")", - рассказали силовики.

По версии следствия, задержанный является выходцем из Молдавии и участвовал в торговле газом, запрещенным к свободной продаже, в составе организованной группы.

Отметим, что запрет на продажу закиси азота действует в России с начала 2021 года. Прошлым летом в ходе рейдов по Думской улице, знаменитой своими ночными барами и клубами, активисты не раз выявляли факты свободной продажи запрещенного вещества, в том числе подросткам.