Авиакомпании получат 19,5 миллиардов рублей от правительства

Правительство России выделит авиакомпаниям субсидии в размере 19,5 миллиардов рублей, заявил 14 апреля премьер-министр Михаил Мишустин. Деньги предназначены для выплат компенсаций пассажирам за отмененные по причине санкций рейсы, передает его слова ТАСС.

"Сегодня по поручению президента выделим российским авиакомпаниям 19,5 миллиардов рублей, субсидии пойдут на возврат пассажирам стоимости билетов по маршрутам, которые были отменены из-за внешних ограничений", — приводит агентство слова главы кабмина.

Пор словам Мишустина, выделенные деньги позволят авиаперевозчикам сберечь собственные оборотные средства, что даст нужные ресурсы для обеспечения безопасности полетов и поддержания летной годности воздушных судов.

Кроме того, еще более 1,5 миллиардов рублей выделят на частичную компенсацию операционных расходов аэропортов центральных и южных регионов России, куда в настоящее время не выполняются рейсы из-за спецоперации на Украине.

Ранее стало известно о продлении до 19 апреля ограничений на перелеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

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