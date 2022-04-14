Суд заменил Любови Соболь ограничение свободы на реальный срок

Симоновский суд Москвы удовлетворил 14 апреля просьбу ФСИН о замене экс-юристке Фонда борьбы с коррупцией* (ФБК*) Любови Соболь наказания в виде 1,5 лет ограничения свободы на реальный срок в колонии общего режима, сообщило РИА "Новости".

"Суд нашел доводы инспекции обоснованными и постановил удовлетворить представление о замене ограничения свободы на отбытие в колонии общего режима сроком на 5 месяцев 26 дней", — говорится в решении судьи. Согласно закону, два дня ограничения свободы засчитываются за один день в колонии от неотбытой части наказания.

Вынесенный приговор касался "санитарного дела". В августе 2021 года Преображенский суд Москвы признал Соболь виновной в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил (ч. 1 ст. 236 УК РФ) и приговорил к 1,5 годам ограничения свободы. Позже стало известно об отъезде юристки из России, а в октябре 2021 года МВД объявило ее в розыск.

*ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена

Фото: Telegram-канал Любови Соболь