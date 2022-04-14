ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 14:38

Суд заменил Любови Соболь ограничение свободы на реальный срок

фото ЗакС политика Суд заменил Любови Соболь ограничение свободы на реальный срок

Симоновский суд Москвы удовлетворил 14 апреля просьбу ФСИН о замене экс-юристке Фонда борьбы с коррупцией* (ФБК*) Любови Соболь наказания в виде 1,5 лет ограничения свободы на реальный срок в колонии общего режима, сообщило РИА "Новости".

"Суд нашел доводы инспекции обоснованными и постановил удовлетворить представление о замене ограничения свободы на отбытие в колонии общего режима сроком на 5 месяцев 26 дней", — говорится в решении судьи. Согласно закону, два дня ограничения свободы засчитываются за один день в колонии от неотбытой части наказания.

Вынесенный приговор касался "санитарного дела". В августе 2021 года Преображенский суд Москвы признал Соболь виновной в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил (ч. 1 ст. 236 УК РФ) и приговорил к 1,5 годам ограничения свободы. Позже стало известно об отъезде юристки из России, а в октябре 2021 года МВД объявило ее в розыск.

*ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена

Фото: Telegram-канал Любови Соболь

* ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.
ФБК и ФЗПГ также внесены в реестр НКО - иностранных агентов.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости14 апреля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама