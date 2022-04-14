Топонимическая комиссия рассмотрит два обращения о переименовании улиц в честь Жириновского

На рассмотрение Топонимической комиссии Петербурга поступило два обращения с просьбой увековечить память скончавшегося лидера ЛДПР Владимира Жириновского, сообщил 14 апреля "Петербургский дневник" со ссылкой на члена комиссии Андрея Рыжкова.

Как сообщил Рыжков, первое обращение поступило от представителей фракции ЛДПР в Госдуме. Депутаты попросили переименовать в память своего руководителя улицу Маркина в Петроградском районе, где расположено региональное отделение их партии. "Но это не представляется возможным, так как изменение названия топонима возможно только в случае возвращения ему исторического названия", — прокомментировал просьбу член комиссии.

Второе обращение поступило от жителя Петербурга, предложившего наречь именем Жириновского проспект в каком-нибудь новом районе города. При этом, по словам Рыжкова, присвоение имени какого-либо деятеля площадям и улицам возможно лишь при наличии у человека заслуг перед городом.

Срок рассмотрения обращений о переименовании составляет 30 дней, добавил эксперт.

Ранее депутат МО "Шувалово-Озерки" Евгений Ененков предложил увековечить память о Жириновском на коллекционных монетах.