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Новости 15:15

Главе Калининградской области разрешили избираться более чем на два срока

фото ЗакС политика Главе Калининградской области разрешили избираться более чем на два срока

Депутаты Калининградской областной думы большинством голосов поддержали поправку в региональное законодательство, которая отменяет ограничение по срокам для губернатора. Об этом сообщает пресс-служба представительного органа.

Парламентариями двигало желание привести законодательство области в соответствие с федеральным: в декабре президент подписал закон о единых принципах публичной власти, позволяющий главам субъектов РФ избираться более чем на два срока.

Таким образом, 35-летний губернатор Антон Алиханов, занимающий свой пост с 2017 года, стал первым в стране избранным главой региона, который получил юридическую возможность переизбираться неограниченное число раз.


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