Главе Калининградской области разрешили избираться более чем на два срока

Депутаты Калининградской областной думы большинством голосов поддержали поправку в региональное законодательство, которая отменяет ограничение по срокам для губернатора. Об этом сообщает пресс-служба представительного органа.

Парламентариями двигало желание привести законодательство области в соответствие с федеральным: в декабре президент подписал закон о единых принципах публичной власти, позволяющий главам субъектов РФ избираться более чем на два срока.

Таким образом, 35-летний губернатор Антон Алиханов, занимающий свой пост с 2017 года, стал первым в стране избранным главой региона, который получил юридическую возможность переизбираться неограниченное число раз.