Госдума приняла во втором чтении законопроект о публичной власти

Депутаты Государственной думы 9 декабря одобрили во втором чтении законопроект Андрея Клишаса и Павла Крашенинникова "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации".

Приняли поправку, согласно которой губернаторы смогут обращаться в органы местного самоуправления с инициативами о дисциплинарных наказаниях для глав муниципалитетов за неэффективность. Наказанием может стать в том числе и отставка главы.

Также ко второму чтению изменили норму, касающуюся названий высшего исполнительного органа власти в регионе и должности главы субъекта. Определять эти обозначения смогут сами регионы. Однако руководитель субъекта не сможет называться президентом, отметил Крашенинников.

Еще одной поправкой регионам разрешили отменять выборы в свои парламенты по партийным спискам. Норму раскритиковал справоросс Олег Нилов.

Всего к документу подали 418 поправок. Большинство из них отклонили. В частности, представители КПРФ предложили запретить главам регионов иметь недвижимость за рубежом и убрать из законодательства норму, позволяющую назначать глав субъектов без всенародных выборов.

Коммунисты также обратили внимание, что предложенный законопроект упрощает возможность для президента отправить губернатора в отставку. Глава государства сможет делать это "в связи с утратой доверия", без указания конкретного основания. По мнению спикера Госдумы Вячеслава Володина ("Единая Россия"), это позволит бороться с бездельниками.

- Вот он бездельник. Средства нашел, избрался и ничего не делает. Кто может защитить? Президент, - заявил на заседании Володин. - Мы тут с вами единым фронтом против бездельников и разгильдяев. Ставим их на одну планку с коррупционерами. Партийная принадлежность здесь не играет роли.

Представительница "Новых людей Сардана Авксентьева предлагала убрать из законопроекта пункт, согласно которому членов региональных правительств нужно будет согласовывать с федеральным центром перед назначением.

- У нас и без того суперцентрализованная страна. Нужно увеличивать самостоятельность регионов, - предложила Авксентьева.

Член Партии роста Оксана Дмитриева внесла поправку об отмене муниципального фильтра для участия в губернаторских выборах. Она заявила, что из-за этого механизма выборы превращаются в плебисцит. Поправки об отмене мунфильтра представили также депутаты от КПРФ и ЛДПР. Крашенинников заявил, что это предлжение касается избирательного законодательства, а не обсуждаемой инициативы.

Оппозиционные фракции также предлагали убрать из законопроекта норму, позволяющую главам регионов избираться более чем на два срока подряд. Крашенинников заявил, что этот вопрос должны решать субъекты.

За принятие проекта закона во втором чтении проголосовали 332 депутата, против - 82, двое воздержались. 14 декабря документ рассмотрят в третьем чтении.

Сергей Еремеев