Сотрудники ИВС отказались принимать почти половину передачи для арестованной художницы Скочиленко

Друзья арестованной петербургской художницы Александры Скочиленко 14 апреля не смогли передать все необходимые вещи и еду в ИВС на Железноводской улице, где находится фигурантка уголовного дела о фейках про армию (ч. 2 ст. 207.3 УК). Работники учреждения отказались принимать почти половину передачи, рассказала ЗАКС.Ру подруга Скочиленко Татьяна.

Скочиленко страдает от целиакии - непереносимости глютена. Из-за этого она не может есть многие обычные блюда. Подруга фигурантки дела сообщила, что вчера руководству ИВС направляли документы, подтверждающие диагноз, чтобы обеспечить арестованной девушке особенный режим питания. Сотрудник ИВС, которому передавали продукты и вещи, заявил, что якобы не получал никаких специальных распоряжений.

Работники учреждения, по словам собеседницы ЗАКС.Ру, отказались передавать бананы, детское питание, молочные продукты и некоторые другие продукты.

- Так как у Саши строгая диета, мы пытались ее полностью обеспечить едой на это время, потому что мы понимаем, что она не может есть еду местную. Там было много продуктов. Некоторые продукты брали в меньшем количестве. Какие-то специальные сладкие подушечки, например, у нас были. Из трех пачек взяли одну, - рассказала Татьяна.

Кроме того, со слов Татьяны, работники изолятора временного содержания не стали передавать маркеры для рисования, влажные салфетки и расческу. Последняя прямо указана в перечне предметов первой необходимости, которые разрешено иметь подозреваемым и обвиняемым в таких учреждениях.

На заседании суда по избранию меры пресечения 13 апреля художница заявляла, что с момента задержания 11 апреля ее практически не кормили.

В ближайшие дни Скочиленко должны перевести в СИЗО. По словам подруги подозреваемой, это должно случиться в конце недели. Девушку подозревают в распространении фейков про армию (ч. 2 ст. 207.3 УК). Якобы она в конце марта подменила несколько ценников в супермаркете на пацифистские листовки. За этой ей грозит до десяти лет лишения свободы. Накануне Василеостровский районный суд арестовал девушку до лета. Подробнее о деле Скочиленко - в материале ЗАКС.Ру.

Константин Леньков