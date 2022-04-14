Депутат ЗакСа Павлов обратил внимание на проблемы отечественного табака и хмеля

Лидер фракции "Новые люди" в Законодательном собрании Петербурга Дмитрий Павлов, вдохновленный недавним заявлением спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко о проблемах импорта гвоздей, обратил внимание на другие, не менее важные, на его взгляд, трудности российской промышленности. Парламентарий написал в своем Telegram-канале 14 апреля, что в стране, помимо стройматериалов, наблюдаются сложности в производстве сигаретной бумаги, табака и хмеля. Депутат считает, что решить проблему сможет поддержка малого и среднего бизнеса.

"Сигаретную бумагу мы тоже завозим из-за рубежа, как собственно и табак для самокруток. Разделочные кухонные доски мы импортировали из Вьетнама, а специальные химикаты для отбеливания офисной бумаги - из Финляндии. В этом же ряду стоит и хмель, который приходится везти из Европы и даже США. Надо ли говорить, что СССР полностью обеспечивал себя хмелем? Недавно я рассказывал об отечественных пивоварах, которым в России не дают нормально развиваться. Если государство хочет сохранить этот вид бизнеса в России, то их наконец надо услышать, в том числе и в вопросе: откуда брать хмель?" - написал парламентарий.

Лидер "Новых людей" в Петербурге добавил, что в России наступил самый подходящий момент для налаживания импортозамещения. В противном случае, отметил Павлов, государство продолжит зависеть не только от западных, но и от других стран. Например Турции. Чтобы этого избежать, депутат считает необходимым создать благоприятные условия для представителей малого и среднего бизнеса. В частности, снизить административные барьеры и налоговую нагрузку. По мнению депутата, сумев обеспечить население простыми потребительскими товарами собственного производства, Россия сможет приступить к производству более сложных устройств. Например микросхем.

Напомним, накануне Валентина Матвиенко указала на слабые места российской экономики. Среди обширного, по ее словам, перечня "спящих" технологий, спикер Совфеда отметила сложности в производстве отечественных гвоздей.

В 2022 году импортозамещение вновь стало одной из приоритетных задач российских властей. Причиной этого стало рекордное количество санкций, введенных Западом в отношении российского рынка после начала "специальной военной операции" на Украине.

Константин Леньков