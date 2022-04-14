В Петербурге заложили первые катамараны, которые свяжут центр города с Кронштадтом

На Средне-Невском судостроительном заводе в Петербурге 14 апреля заложили два первых катамарана, призванных в будущем курсировать между Кронштадтом и центром города, о чем сообщил ТАСС. Проект имеет номер 04580 и носит название "Котлин", серия кораблей обещает быть большой.

"Это современные пассажирские катамараны, которые будут работать на линии в Санкт-Петербурге, и, надеюсь, мы будем строить [их] и для других регионов страны", - рассказал гендиректор завода Владимир Середохо в ходе церемонии закладки.

Столь актуальная проблема, как нехватка зарубежных комплектующих, перед проектом сегодня не стоит: по словам профильного вице-губернатора Максима Соколова, задействованные на производстве технологии позволяют обойтись отечественными наработками.

Ожидается, что к следующему сезону навигации готовые пассажирские суда сдадут заказчику, ООО "Нева Тревел". Всего каждый из двух катамаранов сможет вместить до 200 пассажиров и достичь скорости 31 узел (51 км в час).