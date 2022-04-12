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Завод Nissan в Петербурге не смог возобновить работу

фото ЗакС политика Завод Nissan в Петербурге не смог возобновить работу

Компания Nissan, рассчитывавшая хотя бы частично возобновить работу своего завода в Петербурге 11 апреля, не смогла этого сделать, о чем пишет "Фонтанка" со ссылкой на пресс-службу автоконцерна.

Производство будет простаивать как минимум до начала мая, рассказали изданию собеседник, близкий к фирме. Виной тому - так и не решенная проблема с нехваткой зарубежных комплектующих.

Из-за нарушения логистических цепочек, вызванного действием западных санкций, деятельность завода в Приморском районе города была приостановлена 14 марта. С похожими трудностями в конце февраля столкнулся завод Hyundai.


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