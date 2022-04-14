На будущей "СКА Арене" установили каркас купола

Строители в Петербурге закончили работу над каркасом купола будущего крупнейшего хоккейного стадиона в мире - "СКА Арены", передает телеканал "Санкт-Петербург". Монтаж крыши весом четыре тысячи тонн занял около трех месяцев, после чего высота объекта составляет уже 45 метров. Теперь специалистам предстоит потрудиться над покрытием купола и над фасадом здания.

"В настоящее время ведется монтаж металлоконструкций архитектурного фасада. К установке первых металлоконструкций мы приступили неделю назад. Общий объем металла составляет девять тысяч тонн", - рассказал исполнительный директор подрядчика "СКА Арены" Анатолий Славинский.

Пока будущий стадион остеклили на 40%.

Напомним, что "СКА Арену" в Московском районе возводят на месте бывшего СКК. Работы стартовали год назад, Смольный намеревался вложить в стройку 10 млрд рублей. Многочисленные западные санкции февраля - марта, по заверениям подрядчика, не должны сдвинуть сроки окончания работ: стадион обещают открыть до конца года.