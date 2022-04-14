ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 17:09

На будущей "СКА Арене" установили каркас купола

фото ЗакС политика На будущей "СКА Арене" установили каркас купола

Строители в Петербурге закончили работу над каркасом купола будущего крупнейшего хоккейного стадиона в мире - "СКА Арены", передает телеканал "Санкт-Петербург". Монтаж крыши весом четыре тысячи тонн занял около трех месяцев, после чего высота объекта составляет уже 45 метров. Теперь специалистам предстоит потрудиться над покрытием купола и над фасадом здания.

"В настоящее время ведется монтаж металлоконструкций архитектурного фасада. К установке первых металлоконструкций мы приступили неделю назад.  Общий объем металла составляет девять тысяч тонн", - рассказал исполнительный директор подрядчика "СКА Арены" Анатолий Славинский.

Пока будущий стадион остеклили на 40%.

Напомним, что "СКА Арену" в Московском районе возводят на месте бывшего СКК. Работы стартовали год назад, Смольный намеревался вложить в стройку 10 млрд рублей. Многочисленные западные санкции февраля - марта, по заверениям подрядчика, не должны сдвинуть сроки окончания работ: стадион обещают открыть до конца года.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости14 апреля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама