"Бесшовная" система поддержки семей с детьми заработает в мае

Система поддержки семей с детьми от трех до 17 лет станет с 1 мая "бесшовной" — то есть целостной, с одинаковыми правилами для детей различных возрастов, сообщила 14 апреля заместитель главы Минтруда Ольга Баталина.

"Такая "бесшовная" система у нас сейчас выстроена, вот с 1 мая будет [охватывать семьи с детьми] от трех до 17 лет", — цитирует чиновницу "Интерфакс". При этом, по ее словам, при достройке этой системы правила распространятся и на предоставление помощи семьям с детьми до трех лет.

"Речь будет идти о выстраивании единых условий, о создании "бесшовной" системы, чтобы семья, если она нуждается в такой поддержке, независимо от возраста ребенка, переходила на следующий этап "бесшовно", не менялись условия, правила, требования к составу семьи, к источникам дохода", — объяснила Баталина. Она отметила, что сейчас поддержка беременных женщин и семей с детьми до трех лет существует "на разных пока условиях, с разными требованиями, из разных источников финансирования".

В конце марта президент Владимир Путин подписал указ о выплатах семьям с детьми от восьми до 17 лет.