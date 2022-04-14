Более 200 беженцев из Мариуполя обратились в Ленобласти в службу занятости

Служба занятости населения Ленинградской области проконсультировала 213 беженцев из Мариуполя касательно возможности трудоустройства, сообщила 14 апреля пресс-служба администрации региона. Большинство из прибывших обладают востребованными профессиями — это сварщики, инженеры в сфере металлургии, электромонтеры, медперсонал и другие работники.

Как отметили в пресс-службе администрации Ленобласти, консультационный пункт службы занятости разместился в пансионате, где находятся беженцы. Всего для них провели встречи с представителями семи предприятий в Волховском и Бокситогорском районах.

Поезд с более чем 600 беженцами из Мариуполя прибыл в Ленобласть 10 апреля. Их разместили в пансионате "Царицыно озеро".