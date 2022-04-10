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Новости 10:36

В Тихвин приехали свыше 600 беженцев из Украины

фото ЗакС политика В Тихвин приехали свыше 600 беженцев из Украины

Утром 10 апреля на вокзал в Тихвине прибыл поезд с беженцами из Украины, информирует в своём телеграм-канале пресс-служба администрации Ленинградской области.

Всего в областной город приехали свыше 600 человек. Всех встречали волонтёры и спасатели. На месте дежурили экстренные спецслужбы и силовики. Беженцев распределяли на небольшие группы и направляли в автобусы.

Первым местом обитания вынужденных переселенцев станет пансионат "Царицыно озеро". Граждан снабдят всем необходимым - питанием, предметами гигиены, одеждой.

"Необходимо помнить, что беженцы прибыли к нам непосредственно из района боевых действий, они многое пережили, наша задача – успокоить, помочь, дать людям почувствовать себя в безопасности", – высказался по случаю встречавший беженцев глава Ленобласти Александр Дрозденко.

Ранее, напомним, Дрозденко подписал постановление о предоставлении единовременных выплат в размере двух миллионов рублей семьям военнослужащих, погибших в ходе "спецоперации" на Украине.


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