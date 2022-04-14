Две сибирячки из-за пацифистских ценников в магазине получили "административки"

Двух жительниц Новосибирска, замеченных в расклеивании пацифистских наклеек в виде ценников, накануне задержали и продержали в полиции около семи часов, сообщает региональное издание It’s My City. Из-за их действий, совершенных внутри супермаркета, силовики составили два административных протокола по делам о дискредитации армии (ст. 20.3.3. КоАП).

По рассказам активисток, в отделе с ними обращались невежливо и предлагали эмигрировать. Настойчиво артикулировалось и стремление провести домашние обыски, но в итоге девушки смогли избежать этого и покинуть полицейский участок, забрав личные вещи. Теперь им грозит штраф до 50 тысяч рублей.

Отметим, что в Петербурге расклеивание в супермаркете похожих ценников с пацифистскими слоганами, имеющими отношение к военной спецоперации на Украине, привело к уголовному делу. Накануне Василеостровский районный суд отправил до конца весны в следственный изолятор художницу Александру Скочиленко. Ей вменили распространение фейков о действиях армии (207.3 УК), из-за чего девушка рискует лишиться свободы на срок до десяти лет.