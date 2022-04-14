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Использование назальной вакцины от COVID-19 откладывается из-за отсутствия насадок-распылителей

фото ЗакС политика Использование назальной вакцины от COVID-19 откладывается из-за отсутствия насадок-распылителей

Использование антиковидной вакцины в виде спрея откладывается по причине отсутствия специальных насадок на шприцы для распыления препарата, рассказал 14 апреля директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

"Этот счастливый миг наступит, когда к каждому шприцу [с вакциной] будет приложена насадка, — приводит слова Гинцбурга "Интерфакс". Сама насадка устанавливается на шприц вместо иглы для распыления препарата в носоглотку.

По словам эпидемиолога, сейчас решается вопрос о поставках распылителей. "Заодно создаем потихоньку собственное производство, для чего надо определенные станки купить, которые будут из определенной пластмассы их штамповать. Когда эти события совершаться, тогда мы сможем все вакцинироваться интраназально", — заключил ученый.

Также Гинцбург анонсировал проведение третьего этапа испытаний назальной вакцины в ближайшие одну-две недели. В ходе этой фазы ученые исследуют возможность появления стерильного иммунитета после использования препарата.

Минздрав зарегистрировал назальную вакцину от ковида 1 апреля. Подобно "Спутнику V", она состоит из двух компонентов, временной интервал между прививками составляет три недели.

Фото: pixabay


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