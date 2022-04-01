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Минздрав сообщил о регистрации первой назальной вакцины от ковида

фото ЗакС политика Минздрав сообщил о регистрации первой назальной вакцины от ковида

Министерство здравоохранения зарегистрировало первую в мире назальную вакцину от коронавируса, рассказало ведомство 1 апреля в своем Telegram-канале. Как сообщается, препарат является формой вакцины Гам-Ковид-Вак (Спутник V).

Подобно Спутнику V, назальная вакцина состоит из двух компонентов на основе аденовирусных векторов 26 и 5 типов. Вводится она при помощи особой насадки-распылителя через нос, интервал между процедурами составляет три недели.

Использовать вакцину разрешено в медучреждениях лицам старше 18 лет.

Фото: pixabay


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