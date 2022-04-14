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Новости 18:58

Ленобласть ввела более миллиона квадратных метров жилья

фото ЗакС политика Ленобласть ввела более миллиона квадратных метров жилья

За I квартал 2022 года в Ленобласти ввели более одного миллиона квадратных метров жилья, рассказал 14 апреля губернатор региона Александр Дрозденко. По его словам, это почти половина от плана Минстроя, передает пресс-служба областной администрации.

"По итогам первого квартала наш регион идет с опережением по вводу жилья. Сегодня этот показатель достиг 1,1 миллиона квадратных метров, что составляет 43 % от плана Минстроя.  В прошлом году мы план перевыполнили. Если пересчитать на количество жителей, идем на рекорд и в этом году", — объявил Дрозденко.

Всего в 2022 году Минстрой установил для Ленобласти ориентир в 2,65 миллиона квадратных метров, передает "Интерфакс".

Ранее стало известно о вероятном подорожании себестоимости строительства жилья в Петербурге на 10-15 % до конца 2022 года.

Фото: pixabay


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