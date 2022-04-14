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Новости 19:10

В Иваново завели дело на предпринимателя, раздававшего прохожим роман Оруэлла

фото ЗакС политика В Иваново завели дело на предпринимателя, раздававшего прохожим роман Оруэлла

Полиция в Иваново возбудила административное дело о дискредитации армии в отношении местного предпринимателя и активиста Дмитрия Силина. Об этом в течение 14 апреля сообщили Telegram-канал RusNews и региональный политик Сергей Римский.

Силина начали преследовать после того, как он организовал акцию, раздавая прохожим классическую антиутопию "1984" британского писателя Джорджа Оруэлла, написанную в середине прошлого века и описывающую устройство жизни при тоталитарном политическом строе отдаленного будущего.

Как и другим активистам, регулярно "оформляемым" по статье 20.3.3, жителю Иваново грозит штраф в размере до 50 тысяч рублей.

фото: ozon.ru


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