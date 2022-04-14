Банк "Открытие" начал скупать у россиян наличную валюту дороже рыночного курса

Банк "Открытие" через свою пресс-службу объявил о старте оригинальной акции: у россиян в ближайшие два дня готовы приобрести валюту по цене, превышающей курс валюты на бирже. Так, вечером 14 апреля за один сданный доллар банк готов отдать 81 рубль и 80 копеек. Если участник акции решит обменять менее 300 долларов, то с него дополнительно возьмут 250 рублей комиссии. Аналогичный принцип действует и с евро, за одну единицу которого готовы дать 88 рублей.

"Скорее всего он (курс) окажется не только выше рыночного, но и вообще выше любого курса, по которому можно продать валюту", - говорится в сообщении.

Напомним, что вскоре после начала военной спецоперации РФ на Украине рубль резко упал по отношению к доллару и евро, в связи с чем Центробанк до сентября запретил свободную продажу на руки наличной валюты.