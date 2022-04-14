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Новости 20:17

SoundStream заблокировал подкасты журнала "Холод" по требованию Роскомнадзора

фото ЗакС политика SoundStream заблокировал подкасты журнала "Холод" по требованию Роскомнадзора

Стриминговый сервис SoundStream удалил все аудиоподкасты, выпускавшиеся редакцией журнала "Холод", о чем рассказал изданию контент-директор сервиса Сергей Епихин. На этом настоял Роскомнадзор, у которого появились претензии к контенту, посвященному военной спецоперации на Украине.

"Запрос касается не отдельного эпизода конкретного подкаста и не конкретного шоу, а всех подкастов издания "Холод". К сожалению, мы вынуждены ограничить доступ к этим подкастам на нашей платформе, так как обязаны выполнять все требования регуляторов", - обозначил он позицию своей компании.

В свою очередь, главный редактор проекта Таисия Бекбулатова* видит в случившемся очередное проявление политической цензуры в исполнении властей РФ, с которым она и ее коллеги не хотят мириться.

"„Холод" не удалял и не будет ничего удалять из-за давления. Мы гордимся своими подкастами и призываем всех их слушать", - гласит ее комментарий к конфликтной ситуации.

Напомним, что на прошлой неделе в России перестал быть доступен сам сайт "Холода". Этому предшествовало несколько писем от РКН: сначала регулятор требовал удалить отдельные материалы, касающиеся военной спецоперации, а впоследствии удалить все тексты, опубликованные на эту тему. Редакция отказалась подчиниться ведомству.

*Минюст внес Таисию Бекбулатову в реестр СМИ, выполняющих функцию иноагента


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