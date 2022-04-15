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На Льва Шлосберга составили протокол о дискредитации армии

фото ЗакС политика На Льва Шлосберга составили протокол о дискредитации армии

На главу псковского отделения партии "Яблоко" Льва Шлосберга вечером 14 апреля составили протокол по статье о публичных действиях, направленных на дискредитацию использования Вооруженных сил (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП), сообщил ЗАКС.Ру сам политик. Поводом для этого якобы стала одна из публикаций "яблочника" в социальных сетях. 

Шлосберг рассказал, что полицейские остановили его около десяти вечера. В отделе полиции в его отношении составили протокол. Ближе к полуночи политика выпустили.

- Протокол у меня. Суд будет когда-то позже. [Протокол] за одну из публикаций в социальной сети. Я дома, в безопасности, - рассказал Шлосберг. 

По административной статье о дискредитации армии Шлосбергу грозит штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей. С момента начала "специальной военной операции" в России возбудили не меньше 600 дел по статье 20.3.3 КоАП. 

Напомним, в конце марта Роскомнадзор заблокировал сайт Шлосберга по требованию Генпрокуратуры, в апреле блокировке подверглась и страница "яблочника" в соцсети "ВКонтакте". 

Кроме того, 18 марта сотрудники псковского МВД провели серию обысков у местных общественников и журналистов. Следственные мероприятия прошли у Шлосберга, журналистов Светланы Прокопьевой и Дениса Камалягина*, а также в городском отделении "Яблока". Поводом для этого стало уголовное дело о клевете (ст. 128.1 УК) в адрес главы Псковской области Михаила Ведерникова. 

 

*Денис Камалягин внесен Минюстом в реестр СМИ-иностранных агентов

Константин Леньков / фото пресс-службы псковского "Яблока"


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