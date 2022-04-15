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Новости 9:57

Арт-группа "Явь" посвятила свою новую работу антивоенному стиху Маяковского

фото ЗакС политика Арт-группа "Явь" посвятила свою новую работу антивоенному стиху Маяковского

Петербургская арт-группа "Явь" представила горожанам свою новую работу, которая разместилась на одном из рекламных стендов, расположенных на Суворовском проспекте.

На баннере изображён силуэт разрушенного дома, поверх которого написаны строфы из стихотворения Владимира Маяковского "Пролетарий, в зародыше задуши войну!": "Ни дыма, ни мрака, взорвали, взрыли, смыли, взмели. И город лежит погашенной маркой на грязном, рваном пакете земли".

Появление работы именно 14 апреля не случайно: 14 апреля 1930 года поэт застрелился.

Ранее художники высказались на стенах Петербурга о "Свободе Слова" в СМИ.


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