Арт-группа "Явь" рассказала на стенах Петербурга о "Свободе Слова" в СМИ

Арт-группировка "Явь", повествующая о злободневных темах с петербургских стен, разместила на улице Константина Заслонова новую работу, которая на сей раз посвящена свободе слова.

Акцент художники сделали на закрытии и блокировке более 30 средств массовой информации, которые, по мнению надзорных российских ведомств, недолжным образом освещали ход "специальной военной операции" на Украине.

Работа представляет собой плакат, на котором, с отсылкой к YouTube, написано: "Свобода слова", а ниже — "Подписка недоступна". Авторы также указывают на то, что свобода слова должна быть гарантирована Конституцией. Видеохостинг, напомним, отключил для российских пользователей возможность платной подписки, а также лишил блогеров монетизации.

Отдельно художники отметили, что плакат им отказались печатать три типографии из четырёх, сославшись на его содержимое.

"Ужасно то, что им никто ничего не запрещал, им ничего бы не было за печать, всё дело в самоцензуре. Всё ещё хуже и ещё страшнее, чем кажется на первый взгляд", — констатировали в "Яви".

Последняя работа "Яви" появилась на улице Петербурга 1 марта. Она называется "График Надежды и Страха".