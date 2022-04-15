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Новости 10:40

Петербуржцев предупредили о временных трудностях с дистанционным пополнением "Подорожника"

фото ЗакС политика Петербуржцев предупредили о временных трудностях с дистанционным пополнением "Подорожника"

СПб ГКУ "Организатор перевозок" уведомил петербуржцев о невозможности дистанционного пополнения проездной карты "Подорожник" в ночь с 16 на 17 апреля.

Сервис будет временно недоступен с 21:30 субботы до 05:30 воскресенья ввиду технических работ, проводимых на линиях связи.

"В кассах станций метро пополнение "Подорожника" будет работать в обычном режиме", - уточнили в пресс-службе "Организатора перевозок".

Напомним, ранее петербургский комитет по транспорту объявил о планах продавать проездные на 10 поездок в торговых сетях. Стоимость данной услуги будет составлять 600 рублей плюс наценка магазина.


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