"Необходимость решения других задач": В Казахстане объяснили причины отмены парада 9 мая

Казахстан решил не проводить военный парад по случаю Дня Победы 9 мая: в стране заявили, что шествие отменено, в том числе, из-за финансовых соображений, информирует РИА "Новости", ссылаясь на соответствующее заявление министерства обороны республики.

"Проведение военного парада в Казахстане в 2022 году не планируется из расчета экономии бюджетных средств, а также в связи с необходимостью решения других задач. В частности, приоритетным является поддержание требуемого уровня боеготовности и мобильности подразделений вооруженных сил Казахстана, выполнение задач по обеспечению охраны и обороны государственных и военных объектов", — сообщает минобороны Казахстана в пятницу, 15 апреля.

О том, что в республике в нынешнем году будет отменён парад Победы, СМИ известили ещё 13 апреля. Тогда Казахстан не конкретизировал причину данного решения.

В минобороны страны отдельно указали, что 9 мая в госучреждениях состоятся уроки мужества и ГТО, дни открытых дверей, а также праздничные концерты.

Последний парад по случаю Дня Победы в Казахстане был проведён в 2018 году.

Напомним также, что в нынешнем году в России акция "Бессмертный полк" состоится в традиционном формате.