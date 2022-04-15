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В Госдуме предложили устроить налоговую амнистию на ввоз яхт и прогулочных судов

фото ЗакС политика В Госдуме предложили устроить налоговую амнистию на ввоз яхт и прогулочных судов

Депутат Госдумы Алексей Черняк ("Единая Россия") предложил ввести в России налоговую амнистию на ввоз яхт и самолетов, сообщило 15 апреля РИА "Новости".

По версии парламентария, вопрос амнистии является "очень важным" в условиях "массового помешательства западных стран", когда "без каких-либо правовых оснований арестовывается и взимается имущество российских граждан". В создавшейся ситуации Черняк полагает целесообразным введение налоговой амнистии на ввоз яхт, круизных судов и воздушных судов малой авиации.

В частности, парламентарий ратует за введение нулевых ставок ввозной таможенной пошлины и налоговых платежей на вышеперечисленные типы транспортных средств, принадлежащих российским организациям и гражданам, однако зарегистрированным в иных странах. При этом, по мысли депутата, нулевая ставка  станет возможной после перерегистрации судов в России.

"Регистрация таких судов в портах на территории Российской Федерации позволит обеспечить воздушный и морской флот новыми современными судами, доступными для внутреннего и въездного туризма, что даст дополнительные налоговые поступления в бюджетную систему и рабочие места", — объявил единоросс.

Ранее Черняк предложил запретить в России YouTube на 10 лет. Подобная идея появилась в ответ на блокировку видеохостингов канала "Дума ТВ".

Фото: pixabay


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