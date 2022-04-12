В Госдуме предложили запретить YouTube на 10 лет

Депутат Государственной думы от Крыма Алексей Черняк предложил на законодательном уровне запретить видеохостинг YouTube сроком на 10 лет. Парламентарий уверен, что его место вполне могут занять "отечественные сервисы", какие — он не уточнил.

Инициатива, по мнению депутата, обоснована беспрецедентным "актом цензуры" в виде блокировки канала "Дума ТВ".

"Сервис сам себе создал все условия, чтобы оказаться вне закона на территории России", — цитирует заявление Черняка "Говорит Москва".

Отметим, что российские государственные деятели и общественники, близкие к власти, в последние несколько месяцев регулярно грозят популярному видеохостингу полной блокировкой. Последний раз спецпредставитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что YouTube "подписал себе приговор", заблокировав официальный канал Госдумы.