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Новости 12:14

Захарова: Судя по всему, YouTube приговор себе подписал

фото ЗакС политика Захарова: Судя по всему, YouTube приговор себе подписал

На блокировку YouTube-канала "Дума ТВ", освещавшего деятельность российских депутатов, оперативно откликнулись российские официальные лица. 

"Судя по всему, YouTube себе приговор подписал. Сохраняйте контент, переносите на российские платформы. И побыстрее.", - написала у себя в Telegram-канале официальный представитель МИД Мария Захарова.

В свою очередь, сенатор Андрей Клишас с сожалением написал на своей странице в Telegram, что сервис видеохостинга "уверенным шагом" движется к своему запрету в РФ.

Наконец, свое слово сказал и Роскомнадзор: ведомство потребовало от администрации YouTube немедленного восстановления доступа к каналу "Дума ТВ" и объяснений случившегося.

"Американская ИТ-компания придерживается ярко выраженной антироссийской позиции в информационной войне, развязанной Западом против нашей страны", - в очередной раз заявила пресс-служба Роскомнадзора.

Отметим, что российские государственные деятели и общественники, близкие к власти, в последние несколько месяцев регулярно грозят популярному видеохостингу полной блокировкой.


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