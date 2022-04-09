Захарова: Судя по всему, YouTube приговор себе подписал

На блокировку YouTube-канала "Дума ТВ", освещавшего деятельность российских депутатов, оперативно откликнулись российские официальные лица.

"Судя по всему, YouTube себе приговор подписал. Сохраняйте контент, переносите на российские платформы. И побыстрее.", - написала у себя в Telegram-канале официальный представитель МИД Мария Захарова.

В свою очередь, сенатор Андрей Клишас с сожалением написал на своей странице в Telegram, что сервис видеохостинга "уверенным шагом" движется к своему запрету в РФ.

Наконец, свое слово сказал и Роскомнадзор: ведомство потребовало от администрации YouTube немедленного восстановления доступа к каналу "Дума ТВ" и объяснений случившегося.

"Американская ИТ-компания придерживается ярко выраженной антироссийской позиции в информационной войне, развязанной Западом против нашей страны", - в очередной раз заявила пресс-служба Роскомнадзора.

Отметим, что российские государственные деятели и общественники, близкие к власти, в последние несколько месяцев регулярно грозят популярному видеохостингу полной блокировкой.