YouTube заблокировал доступ к каналу Госдумы

Входящий в корпорацию Google сервис видеохостинга YouTube сделал недоступным канал Государственной думы РФ "Дума ТВ" на своей платформе. Как следует из сообщения от администрации сервиса, решение пересмотрено не будет и является составным элементом антироссийских санкций, введенных в связи с военной спецоперацией на Украине.

"Мы были готовы к этому и активно развиваемся на других площадках", - говорится в Telegram-канале "ВидеоДума", ведущемся командой "Думы ТВ".

У заблокированной страницы было свыше 145 тысяч подписчиков, а видео канала суммарно набрали более 100 млн просмотров.

Ранее YouTube заблокировал YouTube-канал российского телеведущего Владимира Соловьева. Отметим, что взаимоотношения российских властей и Google становятся все напряженнее с каждой неделей.