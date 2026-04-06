Собрание против мессенджера MAX в штабе КПРФ привлекло внимание полиции

Сотрудники правоохранительных органов в воскресенье, 5 апреля, дежурили у здания петербургского отделения КПРФ на Лиговском проспекте. В этот день на площадке коммунистов проходила конференция "Стоп MAX", посвященная активному продвижению национального мессенджера MAX среди студентов.

Как рассказал ЗАКС.Ру глава пресс-службы петербургского КПРФ Александр Рогожкин, во время собрания на улице стоял полицейский автомобиль. Также нескольких участников встречи остановили для проверки документов возле метро "Обводный канал". Силовики интересовались маршрутом граждан. Рогожкин уточнил, что в анонсе мероприятие точкой сбора была указана именно станция метро, а не горком КПРФ. Само мероприятие прошло без происшествий.

На встрече, в которой приняли участие школьники, студенты и молодые рабочие, обсуждались правовые основания для отказа устанавливать мессенджер MAX по рекомендации руководства учебных заведений и начальства.

Отметим, в петербургских школах и вузах идет привлечение учащихся к мессенджеру MAX как минимум с конца 2025 года. Также на площадку перевели родительские чаты. Также петербургские чиновники периодически рассказывают, как отказались от иностранных приложений в пользу отечественного мессенджера. Для пожилых граждан Смольный даже организовал специальные курсы по использованию MAX.

Константин Леньков / Фото: Александр Рогожкин