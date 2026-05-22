Из программы "Партбюро" вырезали слова коммуниста про ограничение Telegram

Очередной выпуск программы "Партбюро" на городском телеканале "Санкт-Петербург" подвергся корректировке. В эфир от 22 мая не прошли слова представителя КПРФ Александра Рогожкина о целесообразности ограничения мессенджера Telegram, а также его высказывание о жалобах, поступающих в партию, на рост цен и тарифов. Полную запись выступления опубликовали в сообществе "ЛКСМ РФ Санкт-Петербург".

Первая правка пришлась на выступление об ограничении движения маломерных судов в акватории Невы в ночное время. Ведущая телеканала, как и городские власти, мотивировала актуальность нововведений участившимися происшествиями на воде. Коммунист отметил, что все ограничения и запреты должны быть соразмерны предполагаемой угрозе и привел в пример Telegram.

– Безопасность… Вот у нас огромное количество ДТП происходит на улицах – давайте запретим автомобили. Это как с Telegram – давайте заблокируем Telegram, чтобы бороться с мошенниками. Тут запреты и ограничения должны соответствовать реальной угрозе, на наш взгляд, – сказал Рогожкин.

В России власти ограничивают доступ к мессенджеру с февраля 2026 года. Изначально в иностранных сервисах ограничили возможность звонков, чтобы противостоять мошенничеству. Позже ограничения распространили и на весь Telegram. В Минцифры заявляли, что платформа не исполняла российское законодательство.

Другая часть эфира, которая подверглась корректировке, была посвящена инициативе о создании реестра домашних питомцев. Рогожкин отметил, что новые правила не должны создавать финансовую нагрузку на население.

– Подробные процедуры не должны перекладывать бремя финансовой ответственности на граждан. К нам постоянно обращаются избиратели, жалуются на рост цен, на рост тарифов и так далее. И в этих условиях, конечно, подобные траты не должны оплачиваться людьми, – высказался Рогожкин.

Якобы "спорные" высказывания периодически исчезают из эфира программы "Партбюро". Например, в феврале корректировке подвергли слова представителя партии "Яблоко" о повсеместной рекламе национального мессенджера MAX. А годом ранее из программы вырезали слова "яблочника" о росте цен на проезд.

