МЧС назвало ложными сообщения о гексогене в подвалах петербургских домов

Главное управление МЧС по Петербургу назвало ложными сообщения о мешках с взрывчатым веществом гексогеном, якобы обнаруженных в подвалах 11 домов Петербурга. В пресс-службе ведомства попросили горожан доверять только проверенным источникам.

Ранее неизвестные стали рассылать в Telegram сообщения от имени МЧС с призывами "проверить подвалы" и "сохранять спокойствие". "Управления [так в тексте — ЗАКС.Ру] МЧС России по г. Санкт-Петербургу сообщает об обнаружении мешков с гексогеном в подвальных помещениях 11 жилых домов", — оповещали анонимы горожан.

В результате прокомментировать рассылку пришлось пресс-службе городского Управления МЧС. "В социальных сетях распространяется заведомо ложная информация якобы от лица МЧС России об обнаружении мешков с гексогеном в подвалах жилых домов. Обращаем ваше внимание на то, что данная информация не соответствует действительности! Следите за информацией только в проверенных официальных источниках!" — попросили в ведомстве.

Накануне днем в Петербурге эвакуировали суды из-за ложных сообщений о минировании. Автор рассылки представился как "Тик Токер Даня Милохин" [орфография авторская — ЗАКС.Ру].