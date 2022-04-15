Петербургским чиновникам велели ежедневно писать в соцсетях о поддержке спецоперации

В Петербурге чиновники получили распоряжение на регулярной основе публиковать в соцсетях посты со словами поддержки спецоперации на Украине, сообщил 15 апреля Telegram-канал "Ротонда". По данным авторов, служащие должны отыскивать "местных лидеров общественного мнения" и записывать ролики в пользу российской армии.

Как уточняет "Ротонда", соответствующее распоряжение исходит непосредственно от вице-губернатора Максима Мейксина, отвечающего за внутреннюю политику. Тот якобы спустил указание в районные администрации, чтобы местные чиновники ежедневно выпускали по текстовому посту или видеозаписи с "местным лидером", высказывающимся за спецоперацию.

При этом степень известности участников записи может варьироваться. "Руководитель жилкомсервиса, например, также лидер общественного мнения для своей аудитории", — ссылаются авторы канала на письмо, якобы разосланное в райадминистрации из аппарата Мейксина.