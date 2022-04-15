ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 14:36

Петербургским чиновникам велели ежедневно писать в соцсетях о поддержке спецоперации

фото ЗакС политика Петербургским чиновникам велели ежедневно писать в соцсетях о поддержке спецоперации

В Петербурге чиновники получили распоряжение на регулярной основе публиковать в соцсетях посты со словами поддержки спецоперации на Украине, сообщил 15 апреля Telegram-канал "Ротонда". По данным авторов, служащие должны отыскивать "местных лидеров общественного мнения" и записывать ролики в пользу российской армии.

Как уточняет "Ротонда", соответствующее распоряжение исходит непосредственно от вице-губернатора Максима Мейксина, отвечающего за внутреннюю политику. Тот якобы спустил указание в районные администрации, чтобы местные чиновники ежедневно выпускали по текстовому посту или видеозаписи с "местным лидером", высказывающимся за спецоперацию.

При этом степень известности участников записи может варьироваться. "Руководитель жилкомсервиса, например, также лидер общественного мнения для своей аудитории", — ссылаются авторы канала на письмо, якобы разосланное в райадминистрации из аппарата Мейксина.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости15 апреля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама