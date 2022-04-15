Более 200 тонн гуманитарной помощи собрали в Петербурге для беженцев из Донбасса

Более 220 тонн гуманитарной помощи для беженцев из Донецкой и Луганской народных республик собрано в петербургском Центре международных гуманитарных связей, сообщила 15 апреля пресс-служба губернатора Александра Беглова. Из них отправлено нуждающимся 189,5 тонн.

Гуманитарную помощь от петербуржцев принимают комплексные центры социального обслуживания практически в каждом районе города. Также более 20 площадок по ее сбору открыты в вузах Петербурга — в частности, в РАНХиГС, ЛЭТИ, СПбГУ, Университете путей сообщения, Лесотехническом университете и других учебных заведениях.

Ранее стало известно о прибытии в Россию более 800 тысяч беженцев из Украины, ДНР и ЛНР.