Суд в Петербурге оштрафовал двоих пикетчиков за пацифистские плакаты

Куйбышевский районный суд Петербурга вынес решение по двум административным делам о дискредитации Вооруженных сил России (ч.1 ст.20.3.3 КоАП РФ), сообщила 15 апреля объединенная пресс-служба судов.

Согласно информации пресс-службы, перед судом предстали двое мужчин, с разницей в два дня демонстрировавших прохожим плакаты у Гостиного двора. Первым на пикет вышел Сергей Курков — это произошло 8 апреля. Затем, 10 апреля, с плакатом встал Николай Копалыгин. Содержимое плакатов потянуло на административные дела о публичной дискредитации российской армии.

"Курков и Копалыгин вину признали в полном объёме", — отметила судебная пресс-служба. Оба мужчины получили штрафы по 30 тысяч рублей каждый.

Накануне судебная пресс-служба отчиталась о рассмотрении 52 административных дел по ч.1 ст.20.3.3 КоАП РФ. Всего по состоянию на 14 апреля суды Петербурга зарегистрировали 65 таких дел.