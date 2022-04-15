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Новости 16:09

Житель Ленобласти задержан за реабилитацию нацизма на сайте "Бессмертного полка"

фото ЗакС политика Житель Ленобласти задержан за реабилитацию нацизма на сайте "Бессмертного полка"

Житель поселка Новогорелово в Ломоносовском районе Ленобласти задержан по подозрению в реабилитации нацизма, 15 апреля сообщил 47Channel. По данным издания, молодого человека подозревают в публикации на сайте "Бессмертного полка" в мае 2020 года фотографии солдата вермахта в обмундировании.

Следствие полагает, что загрузка снимка произошла специально, с умыслом на реабилитацию нацизма. В настоящее время подозреваемый отпущен под подписку о невыезде.

Ранее в Петербурге завели несколько уголовных дел о реабилитации нацизма. В начале недели Городской суд приговорил к 300 часам обязательных работ местного жителя Георгия Громаду, которого обвиняли в размещении на сайте "Бессмертного полка" снимка военного преступника Петра Краснова.


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