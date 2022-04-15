Рогозин поддержал идею отправить "Донбасс" в космос

Руководитель государственной корпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин поддержал идею дать следующему грузовому кораблю "Прогресс", который должен будет доставить груз на Международную космическую станцию, имя "Донбасс", делится РИА "Новости".

С соответствующим вопросом к главе компании обратились журналисты в ходе его визита в Музей истории космонавтики им. Циолковского в Калуге.

"Поддержу [идею]", - заявил Рогозин.

В общей сложности в 2022 году на МКС будут отправлены три грузовых корабля: первый отправился в космос в середине февраля, второй будет запущен в июне, а последний должен стартовать в октябре.

Напомним также, что в 2019 году томские учёные запускали в космос самого "Рогозина" на красных "Жигулях".