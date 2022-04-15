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Глава "Роснано" попросил Генпрокуратуру проверить работу компании при Чубайсе

фото ЗакС политика Глава "Роснано" попросил Генпрокуратуру проверить работу компании при Чубайсе

Глава госкорпорации "Роснано" Сергей Куликов обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить деятельность компании в бытность ее руководителем Анатолия Чубайса, сообщил 15 апреля РБК. Последний возглавлял "Роснано" в 2010–2020 годах, а в марте 2022 года покинул Россию.

Как утверждает издание, запрос на имя генпрокурора Игоря Краснова Куликов направил еще 24 марта — то есть уже после сообщений об отъезде Чубайса из страны. В самом письме Куликов указывает, что в 2010–2020 годах объем внешних заимствований "Роснано" превысил 290 миллиардов рублей, а по состоянию на конец 2020 года задолженность компании равнялась 146 миллиардам рублей. При этом для обеспечения займов использовались госгарантии общей суммой в 108 миллиардов рублей.

Также нынешний глава компании указал на то, что в 2016 году размер ее обязательств превысил стоимость имеющихся активов, что послужило причиной "имущественной недостаточности" вкупе с "признаками несостоятельности (банкротства)". Согласно изложенным в письме генпрокурору данным, с 2016 года привлеченное заемное финансирование с использованием некорректной отчетности составило 121 миллиард рублей, а сумма потенциального ущерба — 28 миллиардов рублей.

После своего увольнения из "Роснано" Чубайс работал спецпредставителем президента по вопросам устойчивого развития и связям с международными организациями. В конце марта он уволился с должности и покинул Россию. 

Фото: kremlin.ru


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