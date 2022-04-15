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Смольный согласовал передачу пяти земельных участков в городе застройщикам

фото ЗакС политика Смольный согласовал передачу пяти земельных участков в городе застройщикам

Градостроительная комиссия Петербурга одобрила передачу ряда городских земельных территорий компаниям-застройщикам, делится пресс-служба Смольного.

На рассмотрение комиссии поступило пять обращений от строительных организаций. Вице-губернатор Николай Линченко, комментируя передачу земель, заявил, что город преследует цель сократить отставание по возведение социальной и транспортной инфраструктуры в активно застраивающихся районах Северной столицы. Речь в первую очередь идёт о детских садах, поликлиниках, школах.

"Комитет по строительству сегодня требует от застройщиков чёткого плана действий по каждому направлению и конкретных вариантов решений по каждой проблеме", — указал Линченко.


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