С начала года квартиры в новостройках Петербурга подорожали на 16%

В I квартале 2022 года средняя стоимость жилья в новостройках Петербурга составила 192 070 рублей за квадратный метр, сообщили 15 апреля "Ведомости" со ссылкой на пресс-службу "Авито. Недвижимость". Указанная цена на 16% выше, чем в предыдущем квартале, и на 26% больше, чем годом ранее.

По словам главы направлений первичной и загородной недвижимости платформы Дмитрия Алексеева, рост стоимости жилья происходит на фоне одновременного снижения покупательской способности потенциальных клиентов. "В целом ситуация на рынке непредсказуемая: с текущими ставками по ипотеке основу спроса на рынке новостроек будут составлять покупатели, попадающие под условия льготных программ", — заключает эксперт.

Отмечается, что спрос на первичное жилье в Петербурге снизился в I квартале на 35% относительно конца прошлого года и на 41% относительно того, что был в первые три месяца 2021 года.

Ранее стало известно о росте стоимости вторичного жилья в Петербурге на 7% относительно предыдущего квартала.

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