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Дудя* и Шульман** признали иноагентами

фото ЗакС политика Дудя* и Шульман** признали иноагентами

Минюст вечером в пятницу, 15 апреля, пополнил список иностранных агентов девятью новыми россиянами. Среди них видеоблогер Юрий Дудь и политолог Екатерина Шульман.

Также в реестр добавили главного редактора The Insider*** Романа Доброхотова****, руководителя общественного движения "Маяк"*****,  оказывающего поддержку ЛГБТ+ Регину Дзугкоеву*****, видеоблогера Карена Шаиняна*******, психотерапевта из Петербурга Марию Сабунаеву********, журналиста "Север-Реалии"********* Сергея Кругликова********** и карикатуриста Сергея Елкина*********** и псковского журналиста Алексея Семенова.************

Шульман и Елкин на днях объявили об отъезде из России. 

 

*Юрий Дудь внесен в реестр СМИ-иноагентов

**Екатерина Шульман внесена в реестр СМИ-иноагентов

***The Insider внесен в реестр СМИ-иноагентов

****Роман Доброхотов внесен в реестр СМИ-иноагентов

***** Движения "Маяк" внесено в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иноагента

******Регина Дзугкоева внесена в реестр СМИ-иноагентов

*******Карен Шаинян внесен в реестр СМИ-иноагентов

********Мария Сабунева внесена в реестр СМИ-иноагентов

*********Север-Реалии внесен в реестр СМИ-иноагентов

**********Сергей Кругликов внесен в реестр СМИ-иноагентов

***********Сергей Елкин внесен в реестр СМИ-иноагентов

************Алексей Семенов внесен в реестр СМИ-иноагентов

 


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