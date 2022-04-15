Дудя* и Шульман** признали иноагентами

Минюст вечером в пятницу, 15 апреля, пополнил список иностранных агентов девятью новыми россиянами. Среди них видеоблогер Юрий Дудь и политолог Екатерина Шульман.
Также в реестр добавили главного редактора The Insider*** Романа Доброхотова****, руководителя общественного движения "Маяк"*****, оказывающего поддержку ЛГБТ+ Регину Дзугкоеву*****, видеоблогера Карена Шаиняна*******, психотерапевта из Петербурга Марию Сабунаеву********, журналиста "Север-Реалии"********* Сергея Кругликова********** и карикатуриста Сергея Елкина*********** и псковского журналиста Алексея Семенова.************
Шульман и Елкин на днях объявили об отъезде из России.
*Юрий Дудь внесен в реестр СМИ-иноагентов
**Екатерина Шульман внесена в реестр СМИ-иноагентов
***The Insider внесен в реестр СМИ-иноагентов
****Роман Доброхотов внесен в реестр СМИ-иноагентов
***** Движения "Маяк" внесено в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иноагента
******Регина Дзугкоева внесена в реестр СМИ-иноагентов
*******Карен Шаинян внесен в реестр СМИ-иноагентов
********Мария Сабунева внесена в реестр СМИ-иноагентов
*********Север-Реалии внесен в реестр СМИ-иноагентов
**********Сергей Кругликов внесен в реестр СМИ-иноагентов
***********Сергей Елкин внесен в реестр СМИ-иноагентов
************Алексей Семенов внесен в реестр СМИ-иноагентов