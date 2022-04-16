Путин подписал закон о наказании за отождествление действий СССР и нацистской Германии

Президент Владимир Путин подписал закон о штрафах за публичное отождествление действий СССР и нацистской Германии в годы Второй мировой войны. Документ опубликован 16 апреля на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно закону, запрещается публичное отрицание решающей роли советского народа в победе над Германией и отождествление целей и действий руководства обеих стран. За нарушение запрета граждан будут штрафовать на сумму от одной до двух тысяч рублей либо же отправлять под арест на 15 суток. Штрафы для должностных лиц составят от одной до четырех тысяч рублей, для юрлиц — от 10 тысяч до 50 тысяч рублей.

В случае повторного нарушения гражданину будет грозить арест на 15 суток или штраф в размере 2,5-5 тысяч рублей. Должностные лица смогут получить штраф в размере от пяти до 20 тысяч рублей либо дисквалификацию на срок от полугода до года. Юридические лица могут быть оштрафованы на сумму в пределах 50-100 тысяч рублей либо же получить административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Законопроект прошел третье чтение в Госдуме 6 апреля. Его авторами стали депутаты от фракции "Единая Россия" и сенаторы.