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В Петербурге похоронили погибшего на Украине генерал-майора

фото ЗакС политика В Петербурге похоронили погибшего на Украине генерал-майора

На Серафимовском кладбище с воинскими почестями похоронили заместителя командующего 8-й армии генерал-майора Владимира Фролова, сообщила 16 апреля пресс-служба губернатора Александра Беглова. В траурной церемонии принял участие и сам градоначальник.

В своей речи Беглов сказал, что Фролов "пал смертью храбрых в бою с украинскими националистами" и "пожертвовал своей жизнью ради того, чтобы дети, женщины и старики на Донбассе больше не слышали разрывов бомб". Попутно он объявил задачей спецоперации на Украине "защиту Донбасса и  исторической правды", уточнила пресс-служба.

Также губернатор напомнил, что Фролов являлся потомственным военным, чей отец сражался в Великую Отечественную войну. "Настоящий патриот, храбрый и отважный человек, он честно и до конца исполнил свой воинский и человеческий долг. Народ не забудет своих героев. Вечная ему память", — заключил свою речь чиновник.

Ранее Беглов принял участие в похоронах старшего прапорщика Артема Панова, погибшего в ходе спецоперации на Украине.

Фото: pixabay


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