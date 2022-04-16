Бренд L'Occitane заявил о закрытии магазинов в России

Французский косметический бренд L'Occitane выступил 16 апреля с заявлением о решении закрыть всех магазины и интернет-магазины на территории России. Это вызвано продолжающейся спецоперацией на Украине, говорится в сообщении компании.

В опубликованном заявлении говорится, что в последние недели фирма "значительно свернула" бизнес-операции в России. Решение о закрытии магазинов объясняется человеческими страданиями на Украине и стремлением защитить сотрудников по всему миру от возможной общественной агрессии.

Также компания заявила о планах поддерживать своего украинского дистрибьютора и его сотрудников. "В то же время мы стремимся поддерживать и защищать наших российских сотрудников, и мы также будем продолжать платить им зарплату", — заявили в L'Occitane.

Ранее члены фракции "Единой России" внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о введении внешнего управления иностранными компаниями, которые покинули отечественный рынок.